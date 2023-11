Stand: 20.11.2023 18:50 Uhr Prozessauftakt: Mutmaßliche Drogenbande vor Gericht

Vor dem Landgericht Osnabrück begann am Montag der Prozess gegen drei Mitglieder einer Drogenbande aus Bad Essen im Landkreis Osnabrück. Laut Anklage sollen sie unter anderem in großem Stil Marihuana angebaut und verkauft haben. So hätten sie in einem Keller in Bad Essen eine Marihuana-Plantage professionell betrieben und den Ertrag an zahlreiche Abnehmer verkauft. Beamte durchsuchten vor dreieinhalb Jahren den Keller, in dem sie 521 Pflanzen fanden. Laut Anklage entdeckten sie dort zudem verbotene Messer und Schlagringe. Die 28, 29 und 56 Jahre alten Angeklagten aus Bad Essen sind deswegen auch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz angeklagt.

