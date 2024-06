Stand: 14.06.2024 09:18 Uhr Premiere im Emsland: Lingen hat jetzt einen Weinberg

In Lingen (Landkreis Emsland) gibt es ab sofort einen Weinberg. Auf dem Gelände des katholischen Ludwig-Windthorst-Hauses sollen 50 Weinreben für Weißwein angebaut werden. Das teilt das Bildungszentrum mit. Der Klimawandel sorge dafür, dass Weinbau auch in Regionen wie dem Emsland möglich sei, heißt es. Darauf will das Bildungszentrum mit Lingens erstem Weinberg aufmerksam machen. Ziel sei es auch, Menschen für das Thema Weinbau zu begeistern und mit ihnen gemeinsam durch das Winzer-Jahr zu gehen. Zu diesem Zweck soll es laut Bildungszentrum Veranstaltungen geben. So können Interessierte mit einem Winzer die Reben in Augenschein nehmen, Vorträgen über Weinbau folgen und verschiedene Weine probieren.

