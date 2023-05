Es lebe der Wein: Winzer aus Bad Iburg erweitert Anbau Stand: 09.05.2023 17:56 Uhr Seit fünf Jahren baut Landwirt und Winzer Jan Brinkmann in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) Wein an. Nun erweitert er den Anbau um einen weiteren Hang.

Entsprechende Arbeiten haben am Dienstag begonnen. Per Maschine wurde an einem ehemaligen Maisacker Reben eingepflanzt. Brinkmann hofft, dass bereits im kommenden Jahr die ersten Trauben geerntet werden können. 2018 hatte der Landwirt mit dem Weinanbau begonnen und an einem Hang auf etwa 1,5 Hektar Fläche rund 5.000 Reben gepflanzt. Ein Jahr später, im Herbst 2019 war in Bad Iburg erstmals Weinlesezeit.

Videos 3 Min Thomasburg: Weinlese im Landkreis Lüneburg Auf dem Weinhof Wiecheln wird per Hand geerntet - an einem einzigen Tag. Insgesamt an 40 Orten in Niedersachsen wird Wein angebaut. (24.09.2022) 3 Min

Winzer profitiert von Klimawandel

Der Weinbau ist - trotz des nun im Aufbau befindlichen zweiten Weinhangs - nur ein Standbein der Landwirtschaftsfamilie. Aber es ist eines, das immer wichtiger wird. Als Winzer sehen sich die Brinkmanns in gewisser Weise als Profiteure des Klimawandels. "Wir sehen das jetzt nicht positiv, aber er ist da und da muss man mit umgehen und drauf reagieren. Und ja, er hilft uns", sagte Brinkmann - der mittlerweile auch Vorsitzender des niedersächsischen Weinbauverbandes ist.

Weinbau erst seit wenigen Jahren in Niedersachsen erlaubt

Seit 2016 ist Niedersachsen offiziell Weinanbauland. Damals bekam das Land nach einer weinrechtlichen Änderung vom Bund die Anbaurechte. Dem niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zufolge lag die Zahl der genehmigten Rebflächen im Jahr 2022 bei rund 36,4 Hektar. Wein wird auf einer Fläche von rund 22 Hektar angebaut. Im vergangenen Jahr gab es in Niedersachsen 40 Personen, die professionellen Weinanbau betreiben.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.05.2023 | 19:30 Uhr