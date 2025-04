Polizei stoppt Raser auf A33 - Fahrer per Haftbefehl gesucht Stand: 18.04.2025 15:41 Uhr Die Polizei Osnabrück hat am Mittwoch auf der A33 einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis und wurde polizeilich gesucht - wegen Fahrens ohne Führerschein.

Der Mann war am Mittwochmorgen mit einem Mietwagen in Richtung Diepholz unterwegs, als eine Zivilstreife auf ihn aufmerksam wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr der Raser mit hoher Geschwindigkeit zu dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Danach beschleunigte er auf 188 Kilometer pro Stunde, obwohl die Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt Tempo 100 betrug. Bei einer anschließenden Kontrolle zeigte der Fahrer den Beamten einen französischen Führerschein vor, der allerdings ungültig war, hieß es. Demnach ergab eine Überprüfung, dass gegen den Mann ein Führerschein-Sperrvermerk sowie ein offener Haftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein vorlag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste er eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro sowie weitere 1.200 Euro wegen des Haftbefehls zahlen, so die Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr