Stand: 04.07.2024 18:13 Uhr Porsche-Fahrer flieht mit Tempo 245 vor der Polizei

Ein 24-jähriger Mann aus Hasbergen (Landkreis Osnabrück) hat am Mittwochabend mehrere Verkehrsverstöße begangen und ist dann mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflohen. Aufgefallen war der 24-Jährige den Beamten zurvor, weil er in einem Tunnel der A33 bei Dissen seinen Porsche auf knapp 190 Kilometer pro Stunde beschleunigte - erlaubt ist dort Tempo 80. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, nötigte der Mann mit seinem Fahrzeug auf der linken Fahrspur mehrere Verkehrsteilnehmer. Auf seiner Flucht gab der Mann Gas, laut Polizei fuhr er zeitweise mit bis zu 245 Kilometern pro Stunde Richtung Bielefeld. An der Anschlussstelle Borgholzhausen im Landkreis Gütersloh gelang es der Polizei, den Raser zu stoppen. Es stellte sich heraus, dass der Sportwagen ein Mietfahrzeug war. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr.

