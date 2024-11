Stand: 26.11.2024 10:34 Uhr Kontrollen: 437 Autofahrer binnen einer Woche zu schnell

Bei Verkehrskontrollen unter anderem in Bad Salzdetfurth und Bockenem (Landkreis Hildesheim) hat die Polizei nach eigenen Angaben innerhalb der vergangenen Woche 437 Raser erwischt. Auch in den Gemeinden Söhlde, Schellerten, Holle und Lamspringe führten die Beamten Kontrollen durch. Überwiegend waren die Autofahrer in Zonen, in denen Tempo 30 gilt, zu schnell unterwegs. Allein dort zählte die Polizei 340 Verstöße, wie es hieß. Zudem versuchte ein Mann bei einer Kontrolle in der Ortschaft Heinde, zu Fuß zu fliehen. Währenddessen setzte sich der mutmaßliche Beifahrer ans Steuer und fuhr davon. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, die laut Polizei "aufgrund der Gefahrenlage vorübergehend abgebrochen" wurde. Beide Männer wurden später an der Halteranschrift angetroffen. Den ersten Fahrer erwartet laut Polizei ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, den zweiten unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

