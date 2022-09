Stand: 30.09.2022 15:45 Uhr Polizei findet 150.000 Euro - in Plastiktüte auf Rücksitz

Die Polizei Osnabrück hat bei einer groß angelegten Kontrolle auf der A30 bei Bad Bentheim 150.000 Euro in bar sichergestellt. Ein aus den Niederlanden kommender Autofahrer hatte sie in seinem Fahrzeug liegen - in einer Plastiktüte auf der Rückbank. Zuvor hatte der Mann versucht, den Beamten das Bargeld in 100-Euro-Scheinen zu verheimlichen. Doch bei genauem Hinsehen entdeckten sie den stattlichen Betrag. Weil der 38-jährige Mann das Geld bei Grenzübertritt nicht angezeigt hatte und auch keinen glaubhaften Nachweis über die rechtmäßige Herkunft des Geldes liefern konnte, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet, wie die Polizei mitteilte. Das Bargeld wurde beschlagnahmt. Neben der Anzeige wegen des Verdachts der Geldwäsche wurden bei der Kontrolle gegen weitere Personen elf Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt wurden 130 Personen kontrolliert.

