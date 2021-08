Polizei Osnabrück warnt vor neuer Betrugsmasche Stand: 01.08.2021 16:36 Uhr Die Polizei Osnabrück warnt erneut vor "Enkeltrick"-Variante. Dabei handelt es sich um eine Art von Schockanrufen, bei denen sich die Betrüger als Angehörige in Not ausgeben.

Die neue Masche bestehe darin, dass die Anrufer bei den Seniorinnen und Senioren mit der Angst um die eigenen Kinder besonderen emotionalen Druck aufbauen, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, Marco Ellermann. Sie behaupten, als Tochter oder Sohn der Opfer einen schweren Unfall verursacht zu haben, teilweise mit tödlichem Ausgang. Sie seien nur mit einer größeren Geldsumme als Kaution vor dem Gefängnis zu bewahren. "Die Fälle haben sich im Vergleich zum Vorjahr schon verdoppelt, obwohl das aktuelle Jahr erst zur Hälfte rum ist", sagte Ellermann.

Schaden hat sich gegenüber 2020 jetzt schon verdoppelt

Nicht nur die Fälle haben sich verdoppelt, sondern auch der Schaden. Die Summe liege für 2021 bei rund 500.000 Euro. Zwei 87 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Osnabrück und aus Meppen haben jeweils einen mittleren fünfstelligen Betrag an Betrüger übergeben, so Ellermann. Diese hatten zuvor suggeriert, dass die Söhne der Senioren Personen tot gefahren hätten. Bei dem Mann in Meppen war von einem 15 Jahre alten Mädchen die Rede. In Aurich hatten sich Betrüger einem 79 Jahre alten Mann als Staatsanwalt und Polizist ausgegeben und dem Mann vorgegaukelt, er müsse Kaution für seine Schwiegertochter zahlen. In diesem Fall erbeuteten sie eine niedrige sechsstellige Summe.

Tipp der Polizei: den Hörer auflegen

Die Polizei rate, bei derartigen Anrufen einfach aufzulegen und die Polizei zu verständigen. Zudem könne sich das Opfer telefonisch bei den Angehörigen rückversichern und so vor dem Betrug schützen. Man solle keine Auskünfte über die eigene finanzielle Situation gegenüber Unbekannten am Telefon geben, rät Ellermann. Grundsätzlich gelte, dass die echte Polizei niemals zu Überweisungen oder Geldübergaben auffordere.

