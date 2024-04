Stand: 02.04.2024 16:04 Uhr Ein Sechser zu Ostern: Tipper freut sich über Lottogewinn

Ein hoher Lottogewinn geht nach Niedersachsen. Ein Spieler aus Braunschweig hat laut Lotto Niedersachsen in der Ziehung am Karsamstag rund 10,8 Millionen Euro gewonnen. Auf dem Schein waren sechs Richtige angekreuzt, auch die Superzahl stimmte. In diesem Jahr gab es fünf Lottogewinne in Millionenhöhe in Niedersachsen - in Braunschweig gab es 2024 bisher noch keinen Millionengewinner. Die Chance auf einen Jackpot-Gewinn im Lotto liegt nach Angaben von Lotto Niedersachsen bei etwa 1:140 Millionen.

