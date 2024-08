Stand: 31.08.2024 10:32 Uhr Pflanzenschutzmittel im Wert von 50.000 Euro gestohlen

Unbekannte haben aus einer Lagerhalle in Börger (Emsland) Pflanzenschutzmittel im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, seien die Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh in das Lager auf einem Firmengelände eingebrochen. Wie viele Pflanzenschutzmittel gestohlen wurden und wie sie abtransportiert wurden, teilten die Ermittler nicht mit. Die Polizei in Sögel sucht nun Zeugen: Hinweise werden unter der Telefonnummer (05952) 93 450 entgegengenommen.

