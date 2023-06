Stand: 24.06.2023 16:08 Uhr Einbruchserie in Agrarmärkte: Drei Männer in Untersuchungshaft

Das Amtsgericht Osnabrück hat am Samstag gegen drei mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande Untersuchungshaft angeordnet. Die drei Männer im Alter von 26 bis 33 Jahren sollen sich auf Einbrüche in Agrar- und Landhandel-Märkten spezialisiert haben, um Pflanzenschutzmittel zu stehlen und im Ausland zu verkaufen. Ihnen werden mindestens 13 Taten in fünf Bundesländern, darunter Niedersachsen, vorgeworfen. Die Schadenssumme soll bei rund 650.000 Euro liegen. Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt nach eigenen Angaben seit März dieses Jahres gegen die Personen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Das Trio wurde am Freitag nach einem Einbruch in einen Agrarmarkt im bayerischen Reichenberg von Spezialkräften gefasst.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.06.2023 | 16:00 Uhr