Pessach-Fest: Solidaritätswache vor der Synagoge Osnabrück

Zu Beginn des jüdischen Pessach-Festes am Montag ist erneut eine Solidaritätswache vor der Synagoge in Osnabrück geplant. Laut der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit haben sich genug Freiwillige gefunden, um für die Dauer des Festes bis zum 30. April jeden Tag drei Stunden Wache zu halten. So solle ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt werden. Die Polizei behält die Osnabrücker Synagoge auch während des Pessach-Festes verstärkt im Blick. In Niedersachsen steigt die Zahl antisemitischer Straftaten seit 2020 deutlich an. Erst Anfang April warfen Unbekannte einen Brandsatz auf die Synagoge Oldenburg.

