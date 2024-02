Stand: 14.02.2024 07:52 Uhr Partnerin gewürgt und in den Hals gestochen? Mann vor Gericht

Nach einem Angriff auf seine Lebensgefährtin beginnt vor dem Osnabrücker Landgericht am Mittwoch der Prozess gegen einen 46-Jährigen aus Lingen. Der Vorwurf: versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Der Mann soll seiner damaligen Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Lingen erst zwei Kopfstöße verpasst haben. Anschließend soll der 46-Jährige die gleichaltrige Frau so stark gewürgt haben, dass sie mehrmals bewusstlos wurde. Dann soll er nach einem Messer gegriffen und es ihr in den Hals gestochen haben. Die Frau konnte fliehen. Sie musste notoperiert werden und überlebte den Angriff. Der Mann soll bei der Tat stark betrunken gewesen sein. Falls er verurteilt wird, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.02.2024 | 08:30 Uhr