Gewalt gegen Frauen: Protestaktion "One Billion Rising" Stand: 13.02.2024 13:59 Uhr "One Billion Rising" verteilt am 14. Februar keine roten Rosen. Die internationale Kampagne setzt sich stattdessen für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie für Gleichstellung ein.

Am Valentinstag wird der Tag der Liebe gefeiert. Seit 2012 steht der 14. Februar aber auch noch für etwas anderes: Vor mehr als zehn Jahren gründete die Künstlerin und Feministin Eve Enseler aus New York den "One Billion Rising"-Day. Zu deutsch: Eine Milliarde erhebt sich. Die "eine Milliarde" bezieht sich auf eine damalige Statistik der Vereinten Nationen. Diese besagt, dass eine von drei Frauen weltweit Opfer von sexueller Gewalt ist.

VIDEO: One Billion Rising: Buxtehude tanzt gegen Gewalt an Frauen (14.02.2023) (1 Min)

Tanzen gegen Gewalt an Frauen

In Deutschland zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes ähnliche Zahlen: Mehr als jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Im Jahr 2022 starben 133 Frauen durch Gewalt innerhalb der Partnerschaft. Diese Zahlen sind der Anlass für "One Billion Rising", weltweit Frauen zu Streiks und Protestkundgebungen aufzurufen. Sie sollen ihre Solidarität und gemeinsame Kraft demonstrieren, indem sie gemeinsam öffentlich tanzen, heißt es auf der Website der Kampagne.

Vielfältige Protestaktionen gegen Femizide

Das Motto in diesem Jahr lautet "rise for freedom - be the new world". Die Protestform ist vielfältig und individuell. Dazu gehören Tanz, Theater, Musik, Workshops, Zeugenaussagen, Massagen und Trommeln, informiert "One Billion Rising"-Deutschland.

"One Billion Rising" in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen hat "One Billion Rising" zu Protesten aufgerufen. In folgenden Städten werden Aktionen stattfinden:



Bremerhaven

Dannenberg

Göttingen

Hameln

Hannover

Hoya

Langenhagen

Langeoog

Nienburg/Weser

Nordhorn

Osnabrück

Varel

Walsrode Bomlitz

Zeven

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.02.2024 | 08:00 Uhr