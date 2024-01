Stand: 31.01.2024 09:30 Uhr Osnabrücker Rat verabschiedet Resolution für Vielfalt

Der Osnabrücker Stadtrat hat am Dienstagabend eine Resolution für Demokratie, Solidarität und Vielfalt verabschiedet. Der einzige AfD Vertreter im Rat, Alexander Garder, enthielt sich. Daher gilt die Resolution als einstimmig angenommen. In der Resolution heißt es, dass mehr als ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger eine Migrationsgeschichte hat. "Wir sind froh, jede und jeden Einzelnen bei uns zu haben", heißt es in dem Text. Das Treffen von Rechtsextremen in Potsdam und die Deportationspläne verurteilt die Resolution klar. Sie ruft zudem alle dazu auf, "menschenfeindlichen Worten und Taten" zu widersprechen. Mit einer sehr persönlichen Rede eröffnete der Ratsvorsitzende, Michael Hagedorn (Grüne), die Diskussion dazu. Garder (AfD) betonte, er teile zwar manche Punkte der Resolution, sehe sich als Patriot aber zu unrecht in die rechtsextreme Ecke gestellt, sagte er im Anschluss dem NDR.

Weitere Informationen Geheimtreffen bei Potsdam: AfD-Mann aus Buxtehude unter den Gästen Die niedersächsischen Grünen fordern Konsequenzen innerhalb der Landes-AfD. "Correctiv" hatte das Treffen aufgedeckt.

