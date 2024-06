Betrunken operiert? Arzt nach Blinddarm-OP vor Gericht in Osnabrück Stand: 14.06.2024 07:43 Uhr Vor dem Landgericht Osnabrück muss sich ab heute ein Arzt verantworten. Er soll betrunken eine Frau operiert und dabei mehrere Fehler gemacht haben. Der Arzt wurde dafür verurteilt - dagegen wehrt er sich.

In erster Instanz war der Mann aus der Region Osnabrück wegen gefährlicher Körperverletzung zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt - weswegen nun das Landgericht Osnabrück über den Fall verhandelt. Dabei sollen noch einmal sechs Zeugen sowie ein Sachverständiger gehört werden.

Not-OP wegen Blinddarmentzündung mit 2,3 Promille

Der Mann soll mit rund 2,3 Promille eine Notoperation wegen einer Blinddarmentzündung durchgeführt haben, so ein Sprecher des Landgerichts. Die betroffene Patientin war im August 2022 spätabends in die Klinik gekommen. Während der Operation sollen dem Arzt laut Gericht mehrere Fehler unterlaufen ein. So habe er Instrumente fehlerhaft benutzt oder Nähte nicht richtig gesetzt. Das OP-Personal habe schließlich den Chefarzt hinzugezogen, hieß es.

Patientin hatte Glück - keine bleibenden Schäden

Dem Arzt wurde noch in der Nacht eine Blutprobe entnommen. Die Patientin hat nach Angaben des Gerichts keine bleibenden Schäden davongetragen. Sollten die Richter das erste Urteil bestätigen, kann der Arzt noch einmal vor dem Oberlandesgericht in Revision gehen.

