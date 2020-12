Stand: 14.12.2020 08:22 Uhr Osnabrücker Pfadfinder verteilen Friedenslicht von Bethlehem

Das Friedenslicht von Bethlehem ist am Sonntag von der Pfadfinderschaft Sankt Georg aus der Osnabrücker Herz-Jesu-Kirche ausgesandt worden. In den kommenden Tagen werden die Pfadfinder das Licht auch in anderen Orten in der Region verteilten, unter anderem in die Gemeinden Papenburg, Gesmold, Haren, Wallenhorst und Nordhorn. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Frieden überwindet Grenzen". Wegen der Corona-Pandemie wird ein besonderes Hygiene-Konzept angewandt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.12.2020 | 08:30 Uhr