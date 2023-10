Stand: 11.10.2023 08:55 Uhr Osnabrücker Bildungsforscher erhält Bundesverdienstkreuz

Der Osnabrücker Bildungsforscher Aladin El-Mafaalani ist am Montag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Im Schloss Bellevue in Berlin hieß es in der Laudatio, er vermittele einem breiten Publikum, wie wichtig es sei, junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten. Er sei "ein verdienstvoller Brückenbauer in unserem vielfältigen Land". Der 45-jährige El-Mafaalani forscht an der Universität Osnabrück vor allem zur Bildungsgerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft. Er ist Autor mehrerer Bestseller.

