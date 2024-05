Stand: 06.05.2024 08:16 Uhr OsnabrückHalle: Mit Kombi-Busticket gratis zu Veranstaltungen

Wer eine Veranstaltung in der OsnabrückHalle besuchen will, der kann ab Juni kostenlos mit dem Bus anreisen. Zur Vorlage beim Busfahrer reicht die Eintrittskarte. Sie gilt ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis zum Betriebsende desselben Tages im Stadtgebiet Osnabrück/Belm als Busticket. Die Kooperation mit den Stadtwerken soll mehr Menschen zum Busfahren bewegen und so einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, heißt es.

