Stand: 24.01.2022 10:43 Uhr Osnabrück und Lingen besonders gute Wirtschaftsstandorte

Die Städte Osnabrück und Lingen gelten als besonders gute Wirtschaftsstandorte. In einer Analyse von 4.000 Kommunen des Online-Portals "Die Deutsche Wirtschaft" landen Osnabrück und Lingen unter den besten Einhundert: Osnabrück belegt dabei den Platz 23, Lingen hat die Position 84. Besonders punkten konnte Osnabrück beispielsweise in der Kategorie Mittelstand: Von den 10.000 wichtigsten deutschen mittelständischen Unternehmen haben dort demnach 49 ihren Sitz. Für das Ranking wurden außerdem die Leser des Onlinedienstes beispielsweise zum Thema Infrastruktur, dem Arbeitsmarkt oder dem Freizeitangebot in ihrer Stadt befragt. Hierbei landete Osnabrück im deutschlandweiten Vergleich auf Platz sieben.

