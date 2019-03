Stand: 02.03.2019 18:15 Uhr

Osnabrück feiert: Zehntausende beim Ossensamstag

"Osna Helau!" Beim Ossensamstag haben nach Polizeiangaben etwa 18.000 Zuschauer die farbenfrohen Wagen und Spielmannszüge in ihrer Stadt gefeiert. Die Veranstalter sprachen dagegen von 30.000 Besuchern. Gegen 15 Uhr hat sich der letzte Wagen des traditionellen Festumzuges auf den Weg gemacht. "Steh auf und tanz!" ist das Motto der Jecken in diesem Jahr. Gute Nachrichten von der Polizei: Die Beamten hatten bis auf ein paar Jugendliche, die zu tief ins Glas geschaut hatten, nicht viel zu tun. Die Zugstrecke, darunter der Neumarkt und die Hasestraße, wurden von der Polizei für den Verkehr gesperrt. Mehrere Buslinien wurden umgeleitet. Im vergangenen Jahr kamen rund 20.000 Besucher zum Umzug in die Innenstadt.

Ossensamstag: Osnabrück feiert seinen Karneval













Route leicht verändert

Wegen einer Baustelle in der Fußgängerzone war die Route gegenüber den Vorjahren leicht verändert: Der betroffene Abschnitt an der Johannisstraße wurde auf Parallelstraßen umgangen werden. Zum Abschluss des Ossensamstagszuges haben die Narren das Rathaus gestürmt. Der Oberbürgermeister hat dem Stadtprinzen für die drei tollen Tage den Stadtschlüssel überreicht. Nun wird in der Altstadt weitergefeiert. Auch NDR.de ist beim Umzug zum Ossensamstag dabei. Unser Fotograf lichtet die besten Wagen, Fußgruppen und Zaungäste ab. Sehen Sie seine Bilder vom Umzug heute Abend an dieser Stelle.

Polizei: Bitte keine Terroristen-Kostüme

Um einen reibungslosen Ablauf des Umzugs sicherzustellen, bat die Polizei auch in diesem Jahr im Vorfeld alle Besucher, auf Verkleidungen als Terroristen zu verzichten. Außerdem sollten auch keine Attrappen von Gewehren, Pistolen, Bomben oder Munitionsgürteln mitgebracht werden. Diese könnten nach Angaben eines Sprechers bei vielen Menschen Irritationen auslösen und so zu falschem Alarm führen. Die Polizei appellierte zudem an die Karnevalisten, Alkohol nur in einem verantwortungsvollen Maß zu konsumieren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

