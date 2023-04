Stand: 27.04.2023 06:20 Uhr Einheimische bevorzugt: Bauland-Vergabe in Osnabrück

Osnabrück reglementiert künftig die Baulandvergabe deutlich. Nach einem Ratsbeschluss sollen städtische Wohnbaugrundstücke in der Regel im Erbbaurecht und nach sozialen Kriterien vermarktet werden. Dafür soll es ein Punktesystem geben. So werden etwa Osnabrückerinnen und Osnabrücker bevorzugt, die bislang noch keine Immobilie besitzen. Außerdem werden Familien mit Kindern und Schwerbehinderte eher berücksichtigt. Menschen, die neu nach Osnabrück ziehen wollen, haben bei der Bauplatzvergabe also schlechtere Karten. Außerdem hat der Stadtrat soziale und ökologische Kriterien für Investoren beschlossen.

