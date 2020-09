Stand: 20.09.2020 15:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: Hoher Schaden nach Brand in Kleingarten

Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Osnabrück-Schinkel ist am Sonnabend ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers gingen ein Schuppen, eine Garage inklusive Pkw, ein Lkw-Auflieger sowie Sperrholz in Flammen auf. Außerdem explodierten mehrere Gasflaschen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Parzelle beschlagnahmt und Ermittlungen eingeleitet. Brandstiftung könne weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, so der Sprecher.

