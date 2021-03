Stand: 03.03.2021 11:15 Uhr OLG spricht Mädchen Schmerzensgeld nach Reitunfall zu

Ein achtjähriges Mädchen bekommt nach einem Reitunfall in Osnabrück zehntausend Euro Schmerzensgeld, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Kind war in einer Reitstunde von einem Pony gefallen und hatte sich ein Bein und das Schlüsselbein gebrochen. Die Schülerin saß sechs Wochen lang im Rollstuhl. Laut Oberlandesgericht Oldenburg muss der Reitstall in Osnabrück für die Unfallfolgen haften, weil ihm das Pony gehört.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.03.2021 | 13:30 Uhr