Stand: 30.04.2024 09:58 Uhr Nordhorn: Straßen nach Widerstandskämpfern benannt

In einem Nordhorner Neubaugebiet sind nach einem Ratsbeschluss mehrere Straßen nach den Widerstandskämpfern Adolf Pazdera, Johannes Otto, August Perk, Heine Bolks und Ferdinand Kobitzki benannt worden. Am Dienstagmittag werden die Straßenschilder feierlich enthüllt, im Beisein von Angehörigen der Widerstandskämpfer und Nordhorns Bürgermeister, Thomas Berling (SPD). Mit dabei sind auch Schülerinnen und Schüler der Oberschule Deegfeld. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Gedenken der Stadt Nordhorn hat die 9c die Veranstaltung geplant und vorbereitet. Die Schüler wollen auch alle fünf Straßen abgehen und Rosen ablegen. Sie erzählen außerdem, was sie im Vorfeld über die Widerstandskämpfer erfahren haben. Dazu waren sie unter anderem im Stadtarchiv und haben mit einem Experten vom Forum "Juden-Christen" gesprochen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.04.2024 | 08:30 Uhr