Stand: 23.05.2024 13:20 Uhr Nordhorn: 2.000 Grundschüler feiern 75 Jahre Grundgesetz

Rund 2.000 Kinder haben sich nach Angaben der Stadt Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) an der Jubiläums-Aktion zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes beteiligt. Alle 14 Nordhorner Grundschulen machten mit. Am Rathaus sangen sie mehrere Lieder, darunter eines, das eigens für die Initiative "Grafschaft zeigt Gesicht“ komponiert wurde. Darin geht es um Gedanken zu den Grundrechten und was sie mit der Lebenswirklichkeit der Kinder zu tun haben. Nach dem Lied trugen Mitglieder der Kinderparlamente einzelner Grundschulen die 19 Grundrechte vor. Dazu hatten sie passende Plakate und kindgerechte Erklärungen erarbeitet, so die Stadt Nordhorn.

Weitere Informationen Unsere Demokratie: Gelebt. Gefordert. Geschenkt? Das deutsche Grundgesetz wird heute 75 Jahre alt. Wie steht es heute um Meinungsfreiheit, Gleichheit und Freiheit? Und wie gefährdet ist unsere Demokratie? mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.05.2024 | 08:30 Uhr