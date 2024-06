Fußball-EM: Niedersachsens Tier-Orakel tippen Spielergebnisse Stand: 14.06.2024 23:00 Uhr Krake "Paul" war der erste seiner Art: Bei der Fußball-WM 2010 in Südafrika sagte der Oktopus aus Oberhausen viele Spiele treffsicher voraus. Zur EM orakelt es nun mancherorts in Niedersachsen.

Unter anderem haben "Paul" und "Ole", "Theda", "Alma", "Amelie" und "Amy" das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland getippt. Die EM-Orakel-Tiere kommen aus Wilhelmshaven, Ostfriesland, dem Landkreis Celle, dem Landkreis Nienburg und Osnabrück. Das Ergebnis der Vorhersagen, das kann an dieser Stelle schon einmal verraten werden: divers. Von Sieg über Unentschieden bis zur Niederlage aus Sicht des Gastgebers ist alles dabei. Welches Tier wie getippt hat, sehen Sie in der Bildergalerie.

Krake "Paul" 2010 mit acht Richtigen

Die Liste der Tier-Orakel bei großen Fußball-Turnieren ist lang: Gelbbrust-Ara "Lorenzo" aus Hannover, Elefant "Nelly" aus dem Serengeti-Park in Hodenhagen, Elch "Konstantin" aus dem Wildpark Potzberg in der Nordpfalz, Wollschwein "Emma" aus Freiburg und einige mehr. So erfolgreich wie Oktopus "Paul" war allerdings kein Orakel-Tier. Acht Mal sagte "Paul" 2010 den Spielausgang richtig voraus - darunter zwei Niederlagen der deutschen Nationalmannschaft und das Ergebnis des Endspiels. Wollschwein "Emma" hatte bei der Europameisterschaft 2012 zumindest den Ausgang der deutschen Spiele richtig getippt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.06.2024 | 12:00 Uhr