Niedersachsen reagiert positiv auf Gas-Frühwarnstufe Stand: 30.03.2022 17:09 Uhr Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Mittwoch eine Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas ausgerufen. In Niedersachsen begrüßen Politiker und Verbände die Entscheidung.

Niedersachsens Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) sagte am Nachmittag in einer Mitteilung seines Ministeriums, es sei "ein richtiger Schritt, um auf mögliche Eskalationsstufen vorbereitet zu sein". Noch bestehe kein Versorgungsengpass. Man müsse sich aber für den kommenden Winter wappnen und die Abhängigkeit von russischem Gas verringern, so Althusmann. Die Gasspeicher müssten so gut es geht durch zusätzliche Importe gefüllt werden - und zwar noch vor Inkrafttreten des neuen Speichergesetzes. Althusmann fordert, bei den möglichen Abschalt-Szenarien auch auf die Folgewirkungen für Produktionsprozesse zu schauen. "Bestimmte Branchen, etwa in der Glas- oder Chemieindustrie, lassen sich nicht abrupt von der Energieversorgung abschneiden, ohne damit wirtschaftliche Totalschäden zu erleiden", so Althusmann. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Rande einer Delegationsreise im schottischen Edinburgh der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Was da jetzt gerade passiert, ist keine Energiekrise. Es geht im Kern darum, ständig einen Überblick über Energielieferungen und Vorräte zu haben."

UVN-Chef Müller nimmt private Haushalte in die Pflicht

Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) begrüßt die Entscheidung aus Berlin ebenfalls. Die Politik habe den Ernst der Lage erkannt, auch wenn die Versorgungssicherheit derzeit noch gewährleistet sei. "Das Signal ist wichtig: Alle Menschen in Deutschland - auch die privaten Haushalte - sind aufgerufen, den Verbrauch von Gas so weit wie möglich zu reduzieren. Jede heute gesparte Kilowattstunde hilft auch im nächsten Winter", sagte Müller laut einer UVN-Mitteilung. Der Beitrag privater Haushalte sei deshalb wichtig, damit die Industrie weiter produzieren könne. Es gehe nicht nur ums Heizen, sondern "um Tausende von Arbeitsplätzen in der Industrie", so Müller weiter. "Energieintensive Industriebranchen brauchen Versorgungssicherheit." Die Industrie und Handelskammer Niedersachsen nannte es verantwortungsvoll, jetzt die erste Warnstufe auszurufen. Sie rechnet mit verheerenden Folgen für die Industrie in Niedersachsen, wenn es tatsächlich zu einem Gas-Lieferstopp kommen sollte.

Otte-Kinast fordert Sicherheitsnetz für Lebensmittelbranche

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sprach sich indes dafür aus, die Lebensmittelbranche bei Gas-Engpässen vorrangig zu behandeln. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Otte-Kinast, es müsse "ein Sicherheitsnetz für die Branche" gespannt werden. "Der gesamte Bereich muss im Energiewirtschaftsgesetz als 'geschützter Kunde' gelten." Dies würde bei einer Gas-Knappheit bedeuten, dass Molkereien, Schlachthäuser und andere Betriebsstätten ähnlich wie Privathaushalte und Krankenhäuser weiter beliefert werden.

Agrarminister tagen bis Freitag

Das Thema steht auch auf der Tagesordnung der Agrarminister der Länder, die bis Freitag tagen, berichtet die NOZ. Die Ressortchefs wollen die Bundesregierung auffordern, die Land- und Ernährungswirtschaft besser zu schützen. Es sei von essenzieller Bedeutung, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu gewährleisten, heißt es in einem entsprechenden Antrag.

