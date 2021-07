Stand: 15.07.2021 09:51 Uhr Neuenhaus: Brand verursacht 250.000 Euro Schaden

Ein Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Neuenhauser Stadtteil Veldhausen (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von rund 250.000 Euro verursacht. Der Brand war am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache in dem Haus ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Demnach konnten sich die zehn Menschen, die in dem Haus leben, rechtzeitig selbstständig in Sicherheit bringen. Das Gebäude ist zunächst nicht mehr zu bewohnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.07.2021 | 09:30 Uhr