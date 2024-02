Stand: 13.02.2024 16:05 Uhr Nachwuchsmangel in Vereinen? Studie benennt Ursachen

Das freiwillige Engagement hat sich verändert - das zeigt eine Studie der Ruhr-Uni-Bochum anhand der Grafschaft Bentheim. Dort engagieren sich fast Dreiviertel der Befragten im Alter zwischen 16 und 25 Jahren im Sport, in der Kirche oder in der Kultur. Aber das Engagement sei oft zeitlich begrenzt, wie bei der Geflüchteten- und Fluthilfe. Oder es finde digital statt, in Form von Online-Sportangeboten oder Podcasts mit Freunden, so Sören Petermann von der Ruhr-Uni-Bochum. Vereinsarbeit schrecke Engagierte ab, weil Posten im Vorstand mit Verantwortung verbunden seien. Der Landkreis Grafschaft Bentheim will Angebote in der Jugendarbeit jetzt stärker nach den Bedürfnissen der jungen Leute ausrichten. Zum Beispiel soll etwa die Aufgabe eines Fußball-Trainers auf mehrere Schultern verteilt werden, damit es für den einzelnen weniger feste Termine in der Woche gibt, erklärte Landrat Uwe Fietzek (parteilos).

