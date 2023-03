Stand: 15.03.2023 12:24 Uhr Nach zwei Jahren: Aus für "Nachtbürgermeister" in Osnabrück

In Osnabrück hat sich in den vergangenen zwei Jahren ein sogenannter Nachtbürgermeister um die Club- und Gastronomie-Szene gekümmert. Ende des Monats laufe der Vertrag aus, teilte die kommunale Marketinggesellschaft mit. Nachtbürgermeister Jakob Lübke möchte sich den Angaben zufolge wieder mehr seiner Arbeit als selbstständiger Musiker widmen. Die kommunale Marketinggesellschaft zieht eine positive Bilanz: Lübke habe der Nachtszene Gesicht und Stimme in der Stadt gegeben. Anfangs habe er vor allem den Gastronomen die Corona-Auflagen erklärt. Zuletzt sei er mehr Vermittler gewesen, etwa wenn Anwohner sich vom Geräuschpegel der Gastronomie gestört fühlten. Für diese Aufgaben will die Marketing Osnabrück eine neue Ansprechperson suchen, aber nicht unbedingt unter dem Titel "Nachtbürgermeister".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.03.2023 | 15:00 Uhr