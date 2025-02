Stand: 18.02.2025 07:54 Uhr Nach tödlichem Anschlag: Kein Verzicht auf Karnevals-Umzüge

Karnevalsvereine wollen nicht auf ihre Umzüge mit zehntausenden Besuchern verzichten - trotz des Anschlags in München mit zwei Toten und des tödlichen Messerangriffs in Aschaffenburg. Das hat eine Umfrage von NDR Niedersachsen in Osnabrück, Damme (Landkreis Vechta), Bawinkel und Emsbüren (beides Landkreis Emsland) ergeben. Die Städte und Gemeinden wollen allerdings ihre Sicherheitskonzepte anpassen. So sollen Polizei und Feuerwehr betroffene Straßen durch Sperren sichern. Die nächsten Umzüge sind bereits am kommenden Sonntag und Montag in Damme geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.02.2025 | 06:30 Uhr