Stand: 19.10.2023 12:04 Uhr Nach Wohnungsbrand: 60-jähriger Osnabrücker gestorben

Nach einem Wohnungsbrand ist am frühen Donnerstagmorgen ein 60-jähriger Mann ums Leben gekommen. Seine Wohnung in der Osnabrücker Innenstadt habe nicht komplett gebrannt, so ein Polizeisprecher. Vielmehr habe sich sehr starker Rauch gebildet. Auch das Treppenhaus des Hauses sei völlig verqualmt gewesen. Andere Bewohner des Gebäudes mussten ins Freie fliehen. Weitere Personen wurden jedoch nicht verletzt. Das Feuer hatte sich von einem anderen Zimmer ins Wohnzimmer ausgebreitet. Dort lag der 60-Jährige auf dem Sofa, so der Sprecher. Der Mann wurde vor Ort von der Feuerwehr reanimiert, starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.

