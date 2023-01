Nach Verpuffung: Gasspeicher Rehden abgeschaltet Stand: 31.01.2023 20:47 Uhr Wegen einer Verpuffung am Dienstag wird derzeit kein Gas in der Speicher-Anlage Rehden (Landkreis Diepholz) eingelagert. Der Gasspeicher ist laut Bundesnetzagentur vorsorglich abgeschaltet worden.

Dennoch erwartet die Behörde keine negativen Folgen für die sichere Gasversorgung in Deutschland, wie es am Dienstagabend hieß. Die Anlage in Rehden ist der größte Gasspeicher in Deutschland. Die Ursache für die Verpuffung ist derzeit unklar. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht, sagte ein Sprecher des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). Die Verpuffung - im Fachjargon auch Deflagration genannt - soll an einer sogenannten Fackel passiert sein. Eine Fackel ist den Angaben zufolge eine Sicherheits-Einrichtung, die unter anderem zum Druckabbau genutzt wird.

VIDEO: Rehden: Hier steht Deutschlands größter Erdgas-Speicher (29.06.2022) (1 Min)

Sprecher: Auf ausbleibendes Gas wartet niemand

Laut dem Sprecher wurde durch die Verpuffung niemand verletzt. Auch auf die Umwelt seien keine Auswirkungen festgestellt worden. Wann die Speicherung von Gas fortgesetzt werden kann, bleibe abzuwarten. "Glücklicherweise passierte die Verpuffung in einer Speicher- und nicht in einer Abgabephase", sagte der Sprecher. Es würde also nirgendwo Gas fehlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.01.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gas Energie