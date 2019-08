Stand: 23.08.2019 18:14 Uhr

Nach Moorbrand: Wieder mehr Schießübungen

Nach dem verheerenden Moorbrand bei Meppen (Landkreis Emsland) will die Bundeswehr ihre Waffentests ab der kommenden Woche ausweiten. Die Flächen sollen etappenweise wieder für Schieß- und Sprengübungen genutzt werden. Nach Angaben der Bundeswehr beginnt am Montag die "Phase 4" der Wiederaufnahme. Das bedeutet, dass der Schieß- und Sprengbetrieb grundsätzlich wieder auf dem gesamten Gelände möglich ist - mit Ausnahme der Moorgebiete. Zunächst sollen die Übungen allerdings nur in einem Bereich stattfinden, der für die "Phase 4.1" vorgesehen ist (auf der Karte blau gekennzeichnet). Das Naturschutzgebiet Tinner und Staverner Dose bleibt somit davon unberührt. Öffentliche Straßen werden während der Übungen nach Bedarf gesperrt.

Anwohner sehen Wiederaufnahme gelassen

Für die kommenden drei Monate sind insgesamt 144 Munitionsversuche geplant. Staverns Bürgermeister Helmut Rawe (CDU) sagte NDR 1 Niedersachsen, er habe volles Vertrauen in das Brandschutzkonzept der Bundeswehr. Ein Moorbrand wie im vergangenen Jahr werde nicht mehr vorkommen. Die Bewohner hätten mit den Geschehnissen mittlerweile abgeschlossen und würden die Arbeit der Bundeswehr unterstützen. Im Herbst 2018 war bei einem Waffentest der mehrwöchige Moorbrand ausgebrochen. Dem Dorf Stavern hatte damals zwischenzeitlich sogar die Evakuierung gedroht. Die Bundeswehr hatte ihre Übungen in dem betroffenen Gebiet in der Folge vorübergehend eingestellt.

Ministerium: Tagesaktuelle Bewertung der Brandgefahr

Laut einer Pressemitteilung der Bundeswehr geht es bei der Wiederaufnahme des Schießbetriebs darum, "dringend erforderliche Erprobungen fortzusetzen". Hierzu gehörten beispielsweise Versuche mit einer neuen Munitionsfamilie. Jedes Schieß- und Sprengvorhaben werde gesondert vor jeder Durchführung geprüft. Spezielles Augenmerk gelte dabei den Belangen des Brandschutzes. Alle Übungsbereiche würden tagesaktuell auf die Brandgefahr hin bewertet. Ist die Gefahr zu groß, werde der jeweilige Test verschoben, hieß es aus dem Ministerium. Darüber hinaus stehe die Bundeswehrfeuerwehr bereit.

