13.09.2023 09:37 Uhr Nach Messerattacke in Papenburg: 25-Jähriger vor Gericht

Vor dem Osnabrücker Landgericht beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen 25-jährigen Mann. Er ist wegen versuchten Mordes und gefährlicher und schwerer Körperverletzung angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Papenburg zu einem Gerangel gekommen sein. Dabei habe der Angeklagte einen anderen Mann mit einem Messer attackiert. Er soll ihm das Messer in den Rücken und Hals gestoßen haben. Das Opfer kann seitdem die Finger nicht mehr uneingeschränkt bewegen.

