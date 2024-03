Nach Großrazzia: Zwei mutmaßliche Drogenhändler in U-Haft Stand: 07.03.2024 14:54 Uhr Nach einer Großrazzia im Westen Niedersachsens und im Großraum Bielefeld sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Bei dem Einsatz am Dienstag waren Drogen im Wert von einer Million Euro sichergestellt worden.

Gegen die beiden mutmaßlichen Drogenhändler im Alter von 32 und 42 Jahren wurde am Mittwoch Haftbefehl erlassen. Beide kamen anschließend in Justizvollzugsanstalten, wie die Polizei Osnabrück am Donnerstag mitteilte. Eine bei der Razzia ebenfalls vorläufig festgenommene Frau kam dagegen frei.

Polizei: Organisierte Drogenkriminalität empfindlich getroffen

Bei den Durchsuchungen am Dienstagmorgen wurden insgesamt 22 Wohnungen und Immobilien in Osnabrück, Dinklage (Landkreis Vechta), Vechta, Wagenfeld (Landkreis Diepholz) sowie den nordrhein-westfälischen Städten Greven, Bielefeld und Holte-Stukenbrock durchsucht. Man habe die organisierte Drogenkriminalität empfindlich getroffen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück am Dienstag. "Wir haben in ein Wespennest gestochen."

Professionelle Plantage in Dinklage

Laut der Einsatz führenden Staatsanwaltschaft Osnabrück entdeckten die Einsatzkräfte in Dinklage auf dem Gelände einer ehemaligen Fleischerei eine professionelle Indoor-Marihuana-Plantage, die sich über mehrere Etagen erstreckte. In der ehemaligen Kühlhalle entdeckten die Ermittler rund 800 Cannabis-Pflanzen und über 900 Setzlinge. In einer Wohnung in Osnabrück seien zwölf Kilogramm Cannabis gefunden worden, hieß es. Zudem wurden Kokain, Handys, eine scharfe Schusswaffe sowie Bargeld in Höhe von 80.000 Euro sichergestellt.

Videos 2 Min Großrazzia: Drogen im Wert von einer Million Euro sichergestellt Zoll und Polizei-Spezialkräfte haben Immobilien in Osnabrück, Dinklage, Vechta, Wagenfeld und im Raum Bielefeld durchsucht. (05.03.2024) 2 Min

150 Beamtinnen und Beamte im Einsatz

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei waren bei der Razzia rund 150 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Spezialeinheiten aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, des Zolls sowie Drogenspürhunden. Außerdem sei bei der Razzia auch eine Tatortgruppe des BKA sowie der Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion Hannover und Polizeibeamte aus Nordrhein-Westfalen im Einsatz gewesen, hieß es.

Verdächtige seit August 2022 im Visier der Beamten

Die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück hatte seit August 2022 mehrere Verdächtige aus der Stadt und dem Landkreis ins Visier genommen, die einer Drogenhändler-Bande angehören sollen. Anfangs lag der Fokus der Ermittlungen auf einer Gruppe, die mit Betäubungsmitteln - hauptsächlich mit Marihuana - gehandelt haben soll. Dabei soll es den Ermittlern gelungen sein, die Hintermänner der illegalen Drogengeschäfte zu identifizieren. Insgesamt gebe es 17 Beschuldigte, so die Polizei. Die Personen werden verdächtigt, die Region seit längerer Zeit mit Drogen versorgt zu haben.

