Drogenrazzia in Niedersachsen: Polizei nimmt vier Personen fest Stand: 17.11.2023 10:03 Uhr Die Polizei ist am Donnerstag in den Landkreisen Cloppenburg, Emsland und Osnabrück gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Vier Personen wurden bei den Durchsuchungen verhaftet.

Außerdem stellten die Einsatzkräfte Beweismaterial sicher, darunter große Mengen Rauschgift wie Haschisch und Kokain, Bargeld, Schmuck, Uhren und Waffen. Auch drei Autos konnten beschlagnahmt werden. Insgesamt wurden 19 Wohn- und Gewerbeobjekte am Donnerstagmorgen durchsucht, auch Spezialkräfte und Drogenspürhunde waren dabei im Einsatz, teilte die Polizei mit.

Schlag gegen Drogen-Netzwerk

Die Polizei konnte im Zuge der Razzia drei Männer im Alter von 22 Jahren aus Lastrup und Herzlake in ihren Wohnungen überraschen und festnehmen. Gegen sie sind bereits im Vorfeld Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Oldenburg erlassen worden. Ihnen wird gewerbs- und bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Auch Bekanntenkreis verdächtig

Auch ein 39-Jähriger aus Lastrup wurde von den Einsatzkräften gefasst, nachdem in seiner Wohnung Drogen gefunden wurden. Er wird am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, hieß es. Außerdem stehen laut Polizei 18 weitere Personen aus dem Familien- und Bekanntenkreis der drei mutmaßlichen Haupttäter in Verdacht, die jungen Männer beim Drogenhandel und -verkauf unterstützt zu haben.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.11.2023 | 09:30 Uhr