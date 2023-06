Nach Flugzeugabsturz in Nordhorn: Pilot außer Lebensgefahr Stand: 05.06.2023 16:44 Uhr Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges auf dem Flugplatz in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist der 80-jährige Pilot außer Lebensgefahr. Laut Polizei führte ein Flugfehler zum Absturz.

Wie die Polizei mitteilte, saß der Mann allein in dem Flugzeug, als er am Freitag beim Landeanflug die Kontrolle über die Maschine verlor. Der 80-Jährige hat laut Polizei eine Fluglizenz, an diesem Tag war er jedoch als Flugschüler unterwegs.

Maschine prallte gegen Hangar

Den Angaben zufolge setzte das Flugzeug bei dem Landeversuch auf, geriet "ins Springen" und kam nach einem Beschleunigungsversuch nach links von der Landebahn ab. In der Folge prallte die Maschine frontal gegen einen Hangar. Durch den Zusammenstoß entstand ein Loch in der Wellblechwand.

80-Jähriger wurde aus Flugzeug geschleudert

Der vordere Bereich sowie der Antrieb der Maschine wurden in den Hangar befördert und der 80-Jährige aus dem Flugzeug geschleudert. Dabei fiel er laut Polizei zunächst auf der Kunststoffscheibe der Kabine eines im Hangar abgestellten Segelflugzeuges und stürzte dann über die Tragflächen auf den Boden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Mittlerweile geht es dem Mann besser: Er sei außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

