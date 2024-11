Nach Bombendrohung: Hauptbahnhof Osnabrück wieder freigegeben Stand: 05.11.2024 18:44 Uhr Die Polizei hat am Dienstag den Hauptbahnhof Osnabrück wegen einer Bombendrohung evakuiert. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, fanden aber nichts. In Rostock gab es am selben Tag einen ähnlichen Fall.

Ein Unbekannter hatte am Vormittag beim Hauptbahnhof Osnabrück angerufen und behauptet, in einem der Schließfächer läge eine Bombe. Daraufhin rückte die Polizei aus und evakuierte den gesamten Bahnhof. Züge durften weder ein- noch ausfahren. Einsatzkräfte hätten den gesamten Bahnhof und besonders die Schließfächer abgesucht, so ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber NDR Niedersachsen. Es seien aber "keine Hinweise auf eine Ernsthaftigkeit" der Drohung vorhanden gewesen. Der Bahnhof wurde am Nachmittag wieder freigegeben. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) berichtet. Einen ähnlichen Fall wie in Osnabrück gab es am Dienstag auch am Hauptbahnhof Rostock.

