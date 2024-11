Nach Bombendrohung und Sperrung: Hauptbahnhof Rostock wieder freigegeben Stand: 05.11.2024 14:06 Uhr Der Rostocker Hauptbahnhof ist wieder freigegeben worden. Das Gelände war am Mittag abgesperrt worden, nachdem bei der Deutschen Bahn eine Bombendrohung eingegangen war.

Die Sperrung des Rostocker Hauptbahnhofs ist aufgehoben worden. Das Gelände war abgeriegelt worden, nachdem bei der Deutschen Bahn eine Bombendrohung eingegangen war, wie ein Sprecher der Bundespolizei dem NDR bestätigte. Weitere Details haben die Ermittler zunächst nicht bekanntgegeben. Laut Medienberichten ist auch am Bahnhof in Osnabrück eine Bombendrohung eingegangen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es laut Bundespolizei keine weiteren Drohungen.

Spürhund im Einsatz

Auch die Zufahrten zu den Bahnhofsvorplätzen waren vorübergehend gesperrt. Polizeikräfte durchsuchten das Gelände, auch einer oder mehrere Spürhunde seien im Einsatz gewesen. Der Verkehrsverbund Warnow (VVW) schreibt von Verspätungen der Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 in beiden Richtungen. Weitere Infos in Kürze.

