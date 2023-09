Mutmaßlicher Drogenkurier tarnt Crystal Meth als Düngemittel Stand: 29.09.2023 11:19 Uhr Die Bundespolizei hat einen 38 Jahre alten mutmaßlichen Drogenkurier bei Bad Bentheim an der A30 festgenommen. Die Fahnder entdeckten 6,5 Kilogramm Crystal Meth im Auto des Mannes.

Die Beamten hatten den Wagen des 38-Jährigen am Dienstagnachmittag an der Ausfahrt Gildehaus gegen 15.20 Uhr gestoppt, wie die Bundespolizei Bad Bentheim am Freitag mitteilte. Der Mann war demnach zuvor aus den Niederlanden eingereist. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Ermittler 15 Plastikboxen und zwei Beutel, die eine unbekannte Substanz enthielten. Der 38-Jährige behauptete nach Angaben der Polizei, dass es sich bei dem Stoff um Düngemittel für Kakteen handele. Ein Test identifizierte die Substanz als Crystal Meth.

Amtsrichter erlässt Haftbefehl

Die Bundespolizisten übergaben den Mann und das beschlagnahmte Rauschgift an Beamte des Zollfahndungsamtes Essen am Standort Nordhorn. Ein Richter des Amtsgerichts Nordhorn erließ Haftbefehl gegen den 38-Jährigen. Ein Sprecher der Bundespolizei schätzt den Straßenverkauftswert der Drogen auf rund 464.000 Euro.

