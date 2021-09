Moorbrand vor drei Jahren: Bundeswehr bekommt Löschraupen Stand: 09.09.2021 14:23 Uhr Drei Jahre nach dem Moorband im Emsland hat die Bundeswehr zwei neue Löschraupen für die Wehrtechnische Dienststelle 91 in Meppen bestellt.

Es habe so lange gedauert, einen geeigneten Hersteller zu finden, heißt es von der Bundeswehr. Die Spezialfahrzeuge dürfen nur einen sehr geringen Bodendruck haben, um nicht im Moor zu versinken. Trotzdem müssten sie schnell Material und Löschwasser transportieren können.

Neue Löschraupen basieren auf singapurischem Militärfahrzeug

Die bisherigen Löschraupen bei der Bundeswehr-Feuerwehr in Meppen basieren auf Pistenraupen, wie sie in Skigebieten eingesetzt werden. Die beiden neuen Modelle hingegen bauen auf ein Militärfahrzeug aus Singapur auf und sind für schwierigste Einsätze in sumpfigem Gelände geeignet sein. Die neuen Fahrzeuge sind eine Voraussetzung dafür, dass die Wehrtechnische Dienststelle WTD91 wieder im Moor üben kann. Sie sollen im kommenden Jahr in Meppen in Betrieb genommen werden.

Kampfhubschrauber löste Brand aus

Bei einem Waffentest am 3. September 2018 hatte ein Kampfhubschrauber das Feuer ausgelöst. Der Brand schwelte mehr als einen Monat lang. Der Rauch zog über weite Teile Nordwestdeutschlands und war auch auf Satellitenaufnahmen aus dem Weltall zu sehen. Zeitweise herrschte in den angrenzenden Gemeinden Katastrophenalarm.

