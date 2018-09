Stand: 21.09.2018 11:09 Uhr

Moorbrand: Landkreis ruft Katastrophenfall aus

Der Landkreis Emsland hat wegen des Moorbrands auf einem Waffentestgelände der Bundeswehr bei Meppen heute Morgen den Katastrophenfall ausgerufen. Nach Angaben von Landrat Reinhard Winter (CDU) könne nicht mehr ausgeschlossen werden, dass die Gemeinden Groß Stavern und Klein Stavern evakuiert werden. Seit mehr als zwei Wochen brennt die Moorfläche bei Meppen, nach derzeitigem Stand auf einer Fläche von acht Quadratkilometern. 1.000 Einsatzkräfte sind vor Ort, aber sie schaffen es nicht, das Feuer zu löschen.

Karte: Moorbrand: Hier muss eventuell evakuiert werden

Stavener sollen sich auf Ernstfall vorbereiten

Der offizielle Schritt, den Katastrophenfall auszurufen, sei wichtig, um zum Beispiel auch mit überörtlicher Unterstützung planen und arbeiten zu können, teilte Landrat Winter mit. Dies sei vor allem dann wichtig, wenn sich die Situation vor Ort verschärfe. Der Landkreis sei gut vorbereitet und wolle keine Unruhe erzeugen. Die Stavener sollten nur frühzeitig informiert sein und vorsorglich ihre wichtigsten Dokumente und benötigten Medikamente zusammenpacken. Es sei zu erwarten, dass sich Rauchbelästigung und Funkenflug verschärfen, so Winter. Ob tatsächlich evakuiert werden muss, sei zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch unklar. Eine Entscheidung darüber sei abhängig vom Verlauf der Löscharbeiten und den Wetterbedingungen.

Feuerwehren im Dauereinsatz gegen Moorbrand Hallo Niedersachsen - 20.09.2018 19:30 Uhr Feuerwehren von Osnabrück bis an die Nordseeküste bekämpfen den Moorbrand bei Meppen rund um die Uhr. Die Löscharbeiten sind eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte.







Wetterverhältnisse erschweren die Löscharbeiten

Laut Feuerwehrsprecher Lambert Brand wird für heute böiger Wind erwartet, der die Arbeit der Einsatzkräfte massiv erschweren würde. Zwar sei auch der lang ersehnte Regen angekündigt. Doch die Menge werde nicht ausreichen, um eine Hilfe beim Löschen des Feuers zu sein, sagte Brand. Zumindest für die Anwohner könne der Regen aber einen positiven Effekt haben, weil sich dadurch weniger Qualm entwickele, so Brand. Nach Angaben des Landkreises ist ein engmaschiges Netz an Messpunkten eingerichtet, um die Belastung durch den Rauch permanent zu überwachen.

Innenminister Pistorius kritisiert Bundeswehr

Gestern hat sich Innenminister Boris Pistorius (SPD) gemeinsam mit Verteidigungs-Staatssekretär Gerd Hoofe ein Bild von der Lage gemacht. Pistorius kritisierte die Informationspolitik der Bundeswehr. Sie habe die Landesbehörden bis gestern nicht offiziell über den Ausbruch des Moorbrandes informiert. Nur inoffiziell habe das Kompetenzzentrum Großschadenslagen des Innenministeriums am 13. September durch die Anforderung von Feuerwehrmaterial davon erfahren, sagte Pistorius. Er zeigte sich verärgert: "Die Informationspolitik der Bundeswehr ist nicht nachvollziehbar." Deutliche Kritik kam auch von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) hatte bereits am Mittwoch Strafanzeige gestellt.

Gerd Hoofe, Staatssekretär des Bundesverteidigungsministeriums, hat zum Ausbruch des Moorbrandes Kommunikationsfehler bei der Bundeswehr eingeräumt. Er kündigte zudem mehr Transparenz an.

Bundeswehr entschuldigt sich bei Anwohnern

Staatssekretär Hoofe entschuldigte sich bei den Anwohnern für die belastende Situation. Er räumte "gewisse Probleme in der Kommunikation" ein und kündigte mehr Transparenz an. Ein täglicher Infoflyer über den Fortgang der Löscharbeiten und die Messwerte von möglichen Schadstoffbelastungen soll ab sofort veröffentlicht werden, sagte Hoofe. Zu den Kommunikationsproblemen sei es seiner Einschätzung nach gekommen, weil bei der Bundeswehr zunächst der Eindruck vorgeherrscht habe, dass der Brand auch ohne fremde Hilfe gelöscht werden könne. "Das stellte sich später als Trugschluss heraus", so Hoofe weiter. Die Bundeswehr hat seit Donnerstag unter (030) 182 42 42 42 ein Bürgertelefon eingerichtet.

Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat unterdessen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie Sprecher Alexander Retemeyer dem NDR sagte. Es gebe einen Anfangsverdacht für verschiedene Delikte - unter anderem Brandstiftung und Umweltdelikte. Bei einer vorsätzlichen Brandstiftung liege die Mindeststrafe bei einem Jahr Freiheitsstrafe, so Retemeyer. Neben der Frage, wer für den Ausbruch verantwortlich ist, prüfen die Juristen demnach auch die Frage, ob alle Maßnahmen ergriffen wurden, um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Das Feuer war Anfang September durch Raketentests der Streitkräfte ausgelöst worden.

Munitionsreste im Moorgebiet?

Erschwert werden könnte die Brandbekämpfung durch Munitionsreste, die sich in dem Gebiet befinden könnten. Das Gelände wird nach Angaben des Umweltministeriums seit 1876 militärisch genutzt und gilt offiziell als blindgängergefährdet. Die Feuerwehr werde nur am Rande des Brandes eingesetzt - wegen der Munitionsreste könne das Moorgebiet nicht betreten werden, hieß es von der Bundeswehr. Die Gefahr für die Einsatzkräfte sei daher zwar niedrig, doch die Löscharbeiten werden sich dadurch vermutlich weiter verzögern.

Bundeswehr beruhigt: Keine Gesundheitsgefährdung

Nach Angaben der Bundeswehr besteht durch den Qualm keine Gesundheitsgefährdung. Das sehen Lungenmediziner allerdings anders: Sie widersprechen dieser Darstellung. Bis alle Glutnester auf dem Bundeswehrgelände in Meppen erstickt sind, kann es nach Ansicht von Experten noch ein bis zwei Wochen dauern. Das Problem ist neben dem Wind, der die Glut immer wieder anfacht, der torfige Boden, in den das Löschwasser nicht tief genug eindringen kann.

Gigantische Mengen CO2 freigesetzt

Der Naturschutzbund (NABU) Emsland kritisiert unterdessen, dass die Bundeswehr auf dem Gelände bei derart trockenen Bodenverhältnissen überhaupt Munition getestet hat. Der NABU rechnet mit 500.000 bis 900.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid, die bislang in die Luft gelangt sind - so viel, wie 50.000 Bundesbürger zusammen im Schnitt pro Jahr verursachen.

