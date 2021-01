Moderna-Impfstoff im Zentrallager Quakenbrück angekommen Stand: 11.01.2021 17:55 Uhr Der von vielen ersehnte zweite Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna ist am Montag in Deutschland angekommen. Gelagert wird er in einem Zentraldepot im Landkreis Osnabrück.

Wie eine Sprecherin des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums dem NDR bestätigte, hat die Lieferung 53 Boxen mit insgesamt 63.600 Impfdosen enthalten. 6.000 davon sind für Niedersachsen vorgesehen. Als Lager nutzt die Bundesregierung die Artlandkaserne in Quakenbrück. Im dortigen Versorgungs- und Instandsetzungszentrum für Sanitätsmaterial werden die Impfdosen gesichert und verteilt. Die Auslieferung an Zwischenlager in ganz Deutschland soll am Dienstag beginnen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag im Deutschlandfunk sagte.

Bundeswehrapotheke auf Kasernen-Gelände untergebracht

Für den Standort spricht örtlichen Politikern zufolge unter anderem, dass das Areal bewacht werde und es genügend Lagerkapazität gebe. Zudem habe die Bundeswehr in Quakenbrück bereits Erfahrung in anderen Krisenlagen gesammelt. Das Versorgungszentrum ist eine der Marine zugeordnete Bundeswehrapotheke mit größeren logistischen Fähigkeiten. So werden von dort laufende Bundeswehreinsätze wie in Mali mit Gerät und Medikamenten versorgt. Auch Schiffe und Boote der Marine werden mit Sanitätsmaterial beliefert.

Moderna-Vakzin soll Impfkampagne voranbringen

Mit dem Impfstoff des US-amerikanischen Herstellers Moderna soll die Impfkampagne Fahrt aufnehmen. Das als Erstes zugelassene Vakzin des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer ist bei Weitem nicht so stabil und muss bei minus 70 Grad gelagert und transportiert werden. Moderna-Impfdosen müssen lediglich bei minus 20 Grad aufbewahrt werden, zudem sind sie bei Kühlschrank-Temperatur bis zu 30 Tage haltbar - der von Biontech nur fünf Tage.

