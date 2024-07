Stand: 13.07.2024 10:18 Uhr Mit Auto gegen Baum geprallt: 18-Jähriger stirbt nach Unfall

Ein 18-Jähriger ist nach einem Unfall im Landkreis Osnabrück gestorben. Der junge Mann war am Freitagabend mit seinem Auto von Fürstenau nach Freren (Landkreis Emsland) unterwegs, wie die Polizei auf Anfrage des NDR Niedersachsen bestätigte. Demnach kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Einen Bezug zum Unwetter konnte die Polizei nicht ziehen. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen.

