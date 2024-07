"Miserabel": Nordwestbahn kritisiert Deutsche Bahn scharf Stand: 22.07.2024 08:28 Uhr Aus Sicht der Nordwestbahn wird immer kurzfristiger und unzureichender über Baumaßhnahmen informiert. Die Deutsche Bahn verweist auf ein neues Baustellenkonzept mit weniger Einschränkungen für die Kunden.

Anlass für die offene Kritik der Nordwestbahn in einer Pressemitteilung vom Freitag ist nach Angaben des Unternehmens ein konkreter Fall. In einer Mitteilung der Deutschen Bahn würden Bauarbeiten für verschiedene Strecken in Nordrhein-Westfalen ab Mitte Juli angekündigt. Betroffen sein könnte auch die Nordwestbahn-Strecke Osnabrück-Bielefeld, so ein Sprecher des privaten Bahn-Unternehmens - aber nähere Informationen darüber, wo und wann konkret gebaut werde, gebe es nicht. "Wir würden unsere Fahrgäste gerne besser informieren", so der Geschäftsführer der Nordwestbahn Ulrich Ehrhardt, "können es aber nicht, weil uns die notwendigen Informationen fehlen."

Deutsche Bahn will mit neuem Baustellenkonzept verlässlicher werden

Die Deutsche Bahn verweist darauf, dass das Unternehmen grundsätzlich rechtzeitig über Baumaßnahmen informiere. Bei kurzfristigen Arbeiten könne der Vorlauf nicht immer eingehalten werden. Seit Mitte Juli führt das Unternehmen nach Angaben einer Sprecherin deshalb ein neues Baustellenkonzept ein. Das sieht für Instandhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen künftig jeweils feste Zeitfenster vor. Dadurch sollen die Eisenbahnunternehmen sich besser auf die Arbeiten einstellen können und die Einschränkungen für die Reisenden verringert werden. "Wir nehmen die Kritik der Nordwestbahn sehr ernst", teilte eine Bahnsprecherin mit. Man wolle nun gemeinsam nach Lösungen suchen.

