Ministerium stellt klar: Wolfsrisse werden weiter entschädigt

Nach einer Mahnwache von rund 400 Schäferinnen und Schäfern, Landwirtinnen und Landwirten in Vrees (Landkreis Emsland) hat das Niedersächsische Umweltministerium am Montag klargestellt, dass bei Wolfsrissen weiterhin Entschädigungen gezahlt werden. Mitinitiatorin Petra Appeldorn von der "Bürgerinitiative für einen fairen Umgang Mensch - Wolf - Tier" hatte zuvor zu NDR 1 Niedersachsen gesagt, dass Tierhaltende ab 1. Januar keine Hilfen mehr vom Land bekämen, wenn ein Wolf ihre Schafe oder Rinder gerissen hat. Zudem gebe es auch kein Geld mehr für wolfssichere Zäune. Dem widersprach das Ministerium: "Die Richtlinie Wolf wird turnusmäßig verlängert, alle Zahlungen werden selbstverständlich fortgeführt", sagte Behördensprecher Christian Budde. "Wir können diese Aussage so nicht nachvollziehen."

