Stand: 31.10.2023 16:02 Uhr Millionenbetrug in Haselünne? 48-Jähriger steht vor Gericht

Seit Montag steht ein 48 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Osnabrück, weil er Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben soll. Die Hauptverhandlung musste zuletzt um mehrere Tage verschoben werden, da sein Verteidiger erkrankt war. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 48-Jährigen vor, die Kassen eines inzwischen geschlossenen Asia-Restaurants in Haselünne manipuliert und Einnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Euro vertuscht zu haben. Ähnliche Fälle waren in Nordhorn und Osnabrück bekannt geworden. Auch hier handelte es sich um Asia-Restaurants. Ein Zusammenhang konnte am ersten Prozesstag aber nicht hergestellt werden. Der Angeklagte wollte sich zu möglichen Hintermännern nicht äußern. Allerdings hat der 48-jährige Restaurantbetreiber einen Namen bestätigt, der bei einem ähnlichen Prozess auftauchte. Die Hauptverhandlung ist für drei weitere Prozesstage angesetzt. Dann sollen Zeugen angehört werden. Dem Angeklagten droht eine mehrjährige Haftstrafe.

