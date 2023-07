Stand: 05.07.2023 08:41 Uhr Restaurant-Betreiber wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

Die ehemaligen Betreiber eines Asia-Restaurants in der Grafschaft Bentheim sollen Steuern in Höhe von fast 270.000 Euro hinterzogen haben. Ab Mittwoch stehen sie deswegen vor Gericht. Das Ehepaar soll die Software der Kasse manipuliert und so mehr als zweieinhalb Jahre lang Einnahmen verschleiert haben. Dem 54 Jahre alten Mann und seiner 51 Jahre alten Frau drohen mehrjährige Haftstrafen, so ein Sprecher des Osnabrücker Amtsgerichts.

